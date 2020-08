Seconda telefonata con Putin Bielorussia, appello del Papa al dialogo. Due manifestazioni di segno opposto a Minsk Corteo per la libertà organizzato nella capitale dai manifestanti che protestano da giorni. Altro raduno. pro-governativo, con Lukashenko. Il Cremlino conferma seconda telefonata in 48 ore tra il presidente bielorusso e Vladimir Putin

Condividi

"Il mio pensiero va alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione la situazione post elettorale in questo Paese e faccio appello al dialogo, allo stop alla violenza e al rispetto del diritto. Affido tutti i bielorussi alla Madonna, regina della pace". Papa Francesco lo dice durante i saluti seguiti all'Angelus recitato in Piazza San Pietro.Attesa oggi a Minsk una nuova manifestazione di protesta dell'opposizione a una settimana dalle contestate elezioni presidenziali, che hanno visto confermare alla guida del paese Alexander Lukashenko, con l'80% dei consensi.Il presidente della Bielorussia Aleksander Lukashenko è arrivato alla manifestazione pro-governativa organizzata nel centro di Minsk. In piazza Indipendenza, il presidente ha ringraziato i suoi sostenitori, arrivati in pullman da tutte le regioni del Paese, e li ha invitati a "difendere l'indipendenza della Bielorussia"."Grazie per non avermi mai deluso", ha poi aggiunto.Secondo l'opposizione - che ha convocato sempre per oggi a Minsk una "grande marcia per la libertà" - il governo ha costretto operai e dipendenti pubblici a partecipare all'eventoLa "marcia per la libertà" arriva dopo giorni di proteste e di dura repressione della polizia, con migliaia di arresti. Secondo quanto riportato dall'emittente Belsat, è in programma anche una manifestazione a sostegno del presidente, con "dipendenti pubblici costretti a partecipare sotto minaccia di licenziamento".Le richieste dei manifestanti sono chiare: "La scarcerazione immediata di tutti i detenuti e i prigionieri politici, le dimissioni di Lukashenko e consegnare alla giustizia i responsabili di omicidi e torture" contro i manifestanti. L'opposizione chiede anche alle altre città del Paese di "radunarsi nelle piazze centrali e chiamare a rispondere delle richieste della gente i vertici delle amministrazioni locali"."Dobbiamo dichiarare ufficialmente il nostro desiderio non solo all'autoproclamato dittatore, ma al mondo intero", si legge nella convocazione del corteo su Telegram, la cui idea era stata lanciata da Svetlana Tikhanovskaya, la sfidante di Lukashenko alle urne nelle presidenziali del 9 agosto e che secondo i suoi sostenitori è la reale vincitrice del voto, usurpato con brogli e manipolazioni dal leader bielorusso. Dopo pressioni e minacce, Tikhanovskaya è riparata all'estero e ora si trova in Lituania con i figli.I presidenti bielorusso e russo, Aleksandr Lukashenko e Vladimir Putin, hanno avuto una nuova conversazione telefonica in cui hanno discusso "la situazione in Bielorussia, tenendo conto della pressione esercita dall'esterno sulla Repubblica". Lo ha annunciato il Cremlino.Si tratta del secondo colloquio telefonico tra i due leader in meno di 48 ore,Secondo quanto riferito ieri dallo stesso Lukashenko, Putin ha assicurato al leader bielorusso la sua "assistenza per garantire la sicurezza" del Paese. Lukashenko non ha precisato che tipo di assistenza fornirebbe la Russia ma si era limitato a dire che, "a proposito della componente militare, abbiamo un accordo con la Federazione russa nella cornice dell'accordo di unione fra i Paesi" e che "questi sono momenti che rientrano in questo accordo".