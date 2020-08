Putin contro Merkel e Macron: "No interferenze" Bielorussia: Lukashenko fa schierare l'esercito sul confine occidentale del paese Esercito in stato di allerta sul confine ovest della Bielorussia, mentre Mosca avverte Francia e Germania di evitare invasioni di campo. Gli Usa di Trump prendono tempo per parlare con Putin. Intanto la Chiesa cattolica chiede di liberare tutti i manifestanti arrestati

Aleksandr Lukashenko

Il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha affermato che Minsk ha schierato unità armate ai suoi confini occidentali in risposta alle dichiarazioni dei governi stranieri sulla situazione all'interno del Paese. In una riunione trasmessa dalla televisione, Lukashenko ha detto che "le unità sono in piena allerta e pronte ad adempiere ai loro obblighi". Il ministero della Difesa di Minsk ha fatto sapere che sono iniziati pattugliamenti dei confini nazionali con caccia militari in stato di allerta.Intanto il presidente russo, Vladimir Putin, respinge al mittente le sollecitazioni della cancelliera Merkel e del presidente Macron perché si fermino le violenze in Bielorussia ai danni dei manifestanti dell'opposizione. Mosca le giudica "inaccettabili interferenze".Terza telefonata in quattro giorni tra il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, e il collega russo Vladimir Putin che oggi gli ha riferito il contenuto delle sue conversazioni sulla situazione nella ex repubblica sovietica, avuti in queste ore con la cancelliera Angela Merkel, e il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti.Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin di "favorire la pacificazione e il dialogo" in Bielorussia, durante una conversazione telefonica fra i due leader alla vigilia del vertice straordinario Ue, riferisce l'Eliseo. Macron ha sottolineato il "ruolo costruttivo" che può assumere l'Ue "affinché la violenza sulla popolazione cessi immediatamente e che una soluzione politica possa emergere al più presto nel rispetto delle aspirazioni espresse pacificamente e in massa da diversi giorni", ha precisato la presidenza francese.Secondo quanto riferito dal portavoce del governo tedesco Steffen Seibert in una nota, stamattina in una telefonata tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin è stato affrontato il tema delle elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto. La cancelliera ha sottolineato "che il governo bielorusso deve impegnarsi ad evitare la violenza contro i manifestanti pacifici, rilasciare immediatamente i prigionieri politici e avviare un dialogo con l'opposizione e la società per superare la crisi".Il presidente bielorusso ha denunciato l'opposizione per aver creato un consiglio di coordinamento per "calmare" le forze di sicurezza e impadronirsi del potere. "Il nuovo elemento è il tentativo di calmare le autorità, in particolare le forze dell'ordine: loro dicono 'siamo pacifici, siamo buoni, non vogliamo lo scontro'. Non è vero. E' una cortina di fumo. Se guardate dietro di essa vedrete quello che sta accadendo. Ci chiedono di consegnargli il potere. E' un tentativo di impadronirsi del potere con tutte le relative conseguenze", ha detto parlando al Consiglio di sicurezza e ricordando che le autorità "prenderanno le misure adeguate, nel completo rispetto della Costituzione e della legge" per "calmare alcune teste calde".In caso salisse al potere, l'opposizione bielorussa non intende abbandonare gli accordi internazionali esistenti con i Paesi partner, compresa la Russia. Lo ha assicurato Maria Kolesnikova, membro del consiglio di coordinamento dell'opposizione e una delle leader del movimento di piazza che sta contestando da giorni la rielezione del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Kolesnikova ha risposto a stretto giro alle accuse del capo di Stato che ha dipinto l'opposizione come anti-russa e pro-Nato: "Siamo costruttivamente disposti nei confronti di tutti i partner esterni della Repubblica di Bielorussia. Riteniamo che tutti gli accordi esistenti debbano essere rispettati. Da parte nostra confermiamo il nostro desiderio e la nostra disponibilità a costruire relazioni reciprocamente vantaggiose con tutti i Paesi partner, ovviamente inclusa la Federazione Russa".Washington al momento giusto "avvierà un dialogo con Mosca" su ciò che sta accadendo in Bielorussia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, citato da Interfax. "Stiamo parlando con molte persone e al momento opportuno parleremo con la Russia", ha detto il presidente alla Casa Bianca.Sulla vicenda interviene l'arcivescovo metropolita di Minsk-Mogilev, mons. Tadeusz Kondrusiewicz: "I prigionieri - dice - hanno bisogno di aiuto umanitario e sanitario, ma anche di aiuto spirituale. Purtroppo fino ad oggi non è stato permesso ai sacerdoti di entrare nelle carceri. Sappiamo da chi è uscito dalla prigione delle condizioni estremamente gravi in cui sono stati. Alcuni hanno anche avuto bisogno di un medico. Quello che però noi chiediamo è di poter offrire loro assistenza spirituale". Il presidente della Conferenza dei vescovi cattolici di Bielorussia chiede anche al ministro degli Affari interni il rilascio immediato di tutti i detenuti.Il parlamento lituano, infine, ha approvato le sanzioni economiche contro la vicina Bielorussia e ha affermato che le elezioni presidenziali che hanno riconfermato alla presidenza Lukashenko, non devono essere riconosciute a livello internazionale. "Oggi stiamo inviando un messaggio forte al mondo", ha detto il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, dopo che i parlamentari hanno approvato le sanzioni con 120 voti a favore, 0 contrari e due astensioni. Diciannove dei 141 membri del parlamento erano assenti. I legislatori hanno chiesto anche che la comunità internazionale non riconosca la legittimità delle elezioni.