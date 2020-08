Elezioni del 9 agosto Bielorussia, Tikhanovskaya a leader Ue: non riconoscere voto Oggi consiglio europeo sulle violenze nel dopo elezioni

"Vi chiedo di non riconoscere queste elezioni fraudolente". E' quanto afferma, questa volta in inglese, Svetlana Tikhanovskaya in un nuovo video diffuso su YouTube di cui dà notizia stamani l'agenzia russa Tass nel giorno del vertice europeo straordinario dedicato alla Bielorussia. La Tikhanovskaya è fuggita dal suo Paese, per rifugiarsi in Lituania, dopo aver sfidato Alexander Lukashenko alle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto.



"Le elezioni del 9 agosto non sono state giuste né trasparenti - dice la Tikhanovskaya - I risultati sono stati truccati". "Le persone che sono scese in strada nelle città della Bielorussia per difendere il proprio voto sono state brutalmente picchiate, sbattute in prigione e torturate dal regime", denuncia ancora nel video, parlando di quello che accade "ora nel cuore dell'Europa".



Oggi consiglio europeo sulle violenze nel dopo elezioni

Il presidente Charles Michel ha convocato per oggi alle 12 una videoconferenza dei membri del Consiglio europeo per discutere della situazione in Bielorussia. "I cittadini della Bielorussia hanno il diritto di decidere del proprio futuro e di eleggere liberamente il proprio leader. La violenza contro i manifestanti è inaccettabile e non può essere tollerata", ha detto Michel. L'Ue ritiene che le elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto non siano state libere né regolari. Da relazioni credibili di osservatori nazionali emerge che il processo elettorale non è risultato conforme alle norme internazionali che uno Stato membro dell'Osce dovrebbe rispettare. A seguito delle proteste, le autorità statali hanno fatto ricorso in modo "sproporzionato e inaccettabile alla violenza, risultata in almeno due decessi e numerosi feriti. Migliaia di persone sono state arrestate ed è stata inasprita la repressione delle libertà di riunione, dei media e di espressione", si legge nella pagina di presentazione del Consiglio europeo di oggi. Il 14 agosto 2020 i ministri degli Affari esteri dell'Ue hanno ribadito di non accettare i risultati delle elezioni così come presentati dalla commissione elettorale centrale della Bielorussia e hanno convenuto sulla necessità di sanzionare i responsabili della violenza, della repressione e della falsificazione dei risultati elettorali. I ministri hanno inoltre invitato le autorità bielorusse a porre fine alla violenza sproporzionata e inaccettabile perpetrata nei confronti dei manifestanti pacifici e a rilasciare le persone arrestate.



L'Ue ha invitato i leader politici bielorussi a partecipare "a un dialogo genuino e inclusivo" con la società nel suo complesso al fine di evitare ulteriori violenze. L'Ue sostiene la popolazione bielorussa nel suo desiderio di un cambiamento democratico. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto colloqui telefonici con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il messaggio è stato chiaro: Mosca non vuole né pressioni né interferenze da parte delle potenze straniere sulle questioni interne di Minsk. Lo scorso 15 agosto, durante una conversazione telefonica con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Putin ha promesso di "assistere", se necessario, la Bielorussia "secondo il comune patto militare se necessario". Lukashenko mostra i muscoli e mette in allerta le truppe presenti lungo il confine occidentale del paese. Tutto succede quanto continuano le proteste nel paese, con continui scioperi nelle fabbriche del paese.