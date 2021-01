Finanza Criptovalute, nuovo record per Bitcoin: controvalore supera 30mila dollari In 15 giorni la criptovaluta aveva sfondato il tetto dei 20mila dollari, adesso un altro rialzo del 20%

Bitcoin, la prima criptovaluta decentralizzata, hasabato 2 gennaio: il suo prezzo di scambio ha superato i trentamila dollari per la prima volta nella storia.Alle 13.13 Gmt (le 14.13 in Italia), il Bitcoin ha toccato la cifra record di 30.823,30, secondo l'agenzia Bloomberg. L'aumento è del 20% rispetto alla quotazione del 16 dicembre, quando il valore della criptovaluta aveva superato i 20mila dollari.Secondo gli analisti, non è da escludersi che la risalita del Bitcoin possa portare il suo valore ancora più in alto. La recente impennata è iniziata alla fine di ottobre 2020, dopo il lancio di un servizio di acquisto, vendita e pagamento in criptovaluta da parte del gigante dei pagamenti online PayPal.Un servizio destinato a privati, ma anche fondi di investimento sono sempre più interessati a questa valuta, dopo anni di scetticismo. La mossa di PayPal si è rivelata un'iniezione di fiducia per le valute digitali, tornate in auge con la pandemia che ha limitato l’uso dei contanti a favore dei pagamenti elettronici.Un fenomeno che ha attirato l’interesse delle Banche centrali, con la Bce vuole lanciare, mentre la Fed, la Banca centrale americana, non ha ancora deciso al riguardo.Per i fedelissimi delle criptovalute, il fascino del Bitcoin consiste nella decentralizzazione, che si basa su una rete inventata da uno o più anonimi (dal nome in codice) nel 2008, che non dipende da alcuna istituzione finanziaria. Non essendo sostenuta da beni o dall'economia di alcun Paese, il prezzo del Bitcoin ha conosciuto nel corso degli anni variazioni vertiginose.Per esempio, nel 2017, ha iniziato l'anno con un valore inferiore a 1.000 dollari, prezzo aumentato progressivamente nei mesi successivi fino al vero e proprio boom tra metà novembre e metà dicembre, quando il suo valore è quadruplicato.Dopo aver sfiorato i 20.000 dollari il 18 dicembre 2017, il Bitcoin è crollato per tutto il 2018, finendo, in quell'anno, a poco più di 3.000 dollari.