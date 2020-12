Il ministro per gli Affari regionali a RaiNews24 Vaccini, Boccia: "Insieme all'Europa l'Italia sarà all'altezza della sfida" Domani riunione finale per il Piano vaccini. "Dalle Regioni un lavoro eccellente"

Condividi

"L'Italia sarà all'altezza della sfida. C'è una regia europea che sta funzionando bene e il ministro Speranza sta facendo un ottimo lavoro. Cerchiamo di avere fiducia nelle istituzioni. L'Europa è stata decisiva per affrontare la pandemia. L'Italia farà tutto quello che si potrà fare in linea con l'Unione Europea. Se fosse stato per gli anti europeisti non avremmo nulla: né il vaccino, né le risorse".A parlare è il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da Paolo Poggia su Rainews24 nel corso della trasmissione "Newsroom Italia". Un incontro nel corso del quale il ministro ha affrontato anche argomenti di stretta attualità politica."Arcuri è pronto per far partire il via libera al piano di distribuzione dei vaccini appena ci sarà l'ok europeo. Domani con il ministro Speranza, il commissario Arcuri e il capo dipartimento della Protezione civile Borrelli terremo la riunione finale per varare il piano vaccini. Le Regioni hanno fatto un lavoro eccellente"."Chi pensa a fare giochini di palazzo in piena pandemia dimostra di essere un irrsponsabile. Parlare di crisi ora è semplicemente surreale. I cittadini sono confusi perché invece di mettere davanti la pandemia, c'è chi mette davanti le liturgie della politica. Io per fortuna faccio parte del pd e Zingaretti non fa sconti, si è messo sulle spalle sin dall'inizio la coesione della maggioranza. Il Pd si occupa dei problemi del Paese"."Anche durante le festività natalizie vogliamo mettere in sicurezza gli ospedali e l'intero sistema perché ci aspettano tre mesi invernali difficilissimi. Questo significa autodisciplinarsi e credo che l'Italia risponderà: prima la salute e poi il business"."Valutazioni così fanno male" dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, commentando le parole del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini. "Tanti imprenditori che conosco si saranno già indignati", ha aggiunto.Ecco le parole del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, pronunciate ieri nel corso dell'evento "Made for Italy per la moda": "Ci aspetta un Natale molto magro perché stanno pensando di restringere ulteriormente e questo significa andare a bloccare un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno mettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po' stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza".Oggi sono arrivate le scuse ufficiali. "Sinceramente chiedo scusa a tutti e in particolare alle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la frase che ho pronunciato ieri. Ho sbagliato nei contenuti e nei modi. Parlavo della vita aziendale e delle prospettive del lavoro e invece, preso dalla discussione, ho fatto un'affermazione sbagliata, che non raffigura il mio pensiero né tantomeno quello dell'Associazione che rappresento". E ancora: "sono molto addolorato per la mia dichiarazione che, quando ho riascoltato, ho realizzato quanto fosse grave e distante da ciò che penso, cioè che il bene più importante della vita di ognuno di noi siano la salute e la famiglia".