Venezuela, la moneta nazionale perde sei zeri Fino ad oggi per cambiare un euro occorrevano oltre 4 milioni di Bolivar

Una nuova valuta, con sei zeri in meno, debutta in Venezuela, la cui moneta è caratterizzata, da anni da altissima inflazione. La denominazione più alta fino ad ora era una banconota da 1 milione di bolivar, che valeva poco meno di un 25 centesimi di euro. Infatti attualmente un euro vale circa 4 milioni di bolivar. La nuova valuta in uso a partire da oggi raggiunge il massimo di 100 bolivar, poco meno di 25 euro. Il cambio da un milione a 1 per il bolivar ha lo scopo di facilitare sia le transazioni in contanti che i calcoli contabili in bolivar che ora richiedono destreggiarsi tra stringhe quasi infinite di zeri.