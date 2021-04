I numeri della pandemia in Italia Coronavirus: 13.817 nuovi casi con 320.780 tamponi e 322 vittime Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri

I dati di oggi sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 13.817 nuovi casi e 322 vittime, con 320.780 tamponi. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri Ieri 14.761 casi, 342 le vittime e 315.700 i tamponi.In Italia gli attualmente positivi sono 461.448, in calo di 4.095 persone rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 3.369.048 persone, si registra un incremento di 17.587 unità nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei deceduti è di 119.021. Il totale dei casi da inizio pandemia in Italia è di 3.949.517.Insi registrano 2.313 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.Sono 2.012 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.651 tamponi, di cui 7.803 antigenici. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione, specificando che dei nuovi positivi 1.359 sono asintomatici, 653 quelli con sintomi. I guariti sono 2.131 e le vittime crescono di 45 unità (28 deceduti nelle ultime 48 ore, 17 deceduti in precedenza ma registrati ieri), 6.189 dall'inizio della pandemia. Sono 140 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.499 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione).Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.231) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266 casi positivi (+45), 23 i decessi (=) e +1.215 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500.Oggi in Puglia, sono stati registrati 13.331 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 1.255 casi positivi. Sono stati inoltre registrati 33 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test, 173.251 sono i pazienti guariti e 49.062 sono i casi attualmente positivi.Nelle ultime 24 ore, sono 984 i casi di Covid-19 in Emilia-Romagna, di cui 401 asintomatici, su un totale di 28.391 tamponi eseguiti. Sono 30 i decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di test effettuati è del 3,5%. Dall'inizio dell'epidemia, in regione, si sono registrati 363.782 contagi. Le persone complessivamente guarite sono 3.097, mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 52.403 (-2.143 rispetto a ier). Di questi, le persone in isolamento domiciliare sono 50.265 (-2.057), che rappresentano il 95,9% del totale dei casi attivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 265 (11 in meno da ieri), mentre ammontano a 1.873 (-75) quelli nei reparti ordinari.Sono 976 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1.000. Il bollettino della Regione aggiorna così a 407.042 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.226 quello delle vittime. Un segnale non positivo arriva dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 12 in più i posti letto (1.350) occupati da malati Covid, mentre scendono ancora le terapie intensive, che accolgono 217 pazienti (-10). I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.219 (-88).La Toscana supera i 6.000 decessi tra i malati Covid da inizio pandemia: rispetto all'ultimo report si registrano, dati della Regione, altri 26 morti - 13uomini e 13 donne, con un'età media di 80,5 anni - che portano il totale a 6.018. Sono invece 886, meno di ieri, i nuovi casi -età media 44 anni - segnalati nel bollettino quotidiano inviato alla Protezione civile nazionale dalla Toscana. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 13.852 molecolari e 12.228 test rapido antigenico: di questi il 3,4% è risultato positivo mentre escludendo i tamponi di controllo la percentuale sale al 10,2%, tassi entrambi in diminuzione. Nuovo calo poi dei ricoveri: sono 1.729, meno 28 rispetto a ieri (-1,6 %), di cui 255 in terapia intensiva. Ancora, da inizio epidemia sono 192.794 in tutto i guariti mentre gli attualmente positivi sono 23.047. Di questi 21.318sono i malati in cura a casa perché presentano sintomi lievi one sono privi, mentre sono 31.074 le persone, pur non positive, anch'esse costrette a casa perché contatti di contagiati.L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 821 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 101 dopo test antigenico), pari al 3,3% di 25.008 tamponi eseguiti, di cui 16.016 antigenici. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatici sono 360 (43,8%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 343.901. I ricoverati in terapia intensiva sono 267 (- 8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.443 ( - 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.941. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.264.295 (+ 25.008 rispetto a ieri), di cui 1.469.319 risultati negativi. Sono 20 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 153 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,43%. Sono inoltre 2.091 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (2,44%). I decessi registrati sono 7, a cui si aggiunge uno pregresso del 7 aprile scorso; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 37, così come quelli negli altri reparti che calano a 291. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.653. I totalmente guariti sono 86.914, i clinicamente guariti 5.235, mentre le persone in isolamento scendono a 8.123. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.253 persone.Sono 162 (e fra questi 155 relativi a residenti in Basilicata) i nuovi casi di Coronavirus in Basilicata, dove non si registra alcun decesso. Lo comunica la task force regionale. Sono stati processati 1.510 tamponi molecolari. Le guarigioni sono state 179, di cui 175 relative a residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.843, di cui 5.668 in isolamento domiciliare. Sono 16.230 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 175. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 314.008 tamponi molecolari, di cui 288.297 sono risultati negativi, e sono state testate 183.836 persone.In Alto Adige si è verificato un decesso per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime ore hanno effettuato 821 tamponi Pcr e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre sono state 21 le persone risultate positive agli 8.860 test antigenici effettuati ieri. Sono 60 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 43 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono due persone, mentre sono 9 (-4 rispetto a ieri) i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena attualmente sono 2.605.Sono 45 i nuovi casi di coronavirus emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, 10.643 dall'inizio della pandemia. I morti sono 4 in più per un totale di 450. Gli attuali positivi calano di 60 unità (781) e i guariti sono 101 rispetto a ieri, 9.412 totali. Sono 554 i tamponi in più effettuati, 110.495 complessivamente. È quanto emerge dal bollettino della Regione.