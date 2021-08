I numeri della pandemia Coronavirus: 7.270 nuovi casi con 216.969 tamponi e 30 morti Tasso di positività al 3,3%. +15 terapie intensive, +27 ricoveri

Oggi in Italia si registrano 7.270 nuovi casi con 216.969 tamponi (tasso di positività al 3,3%) e 30 morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri i casi sono stati 6.968 con 230.039 tamponi (tasso al 3%) e 31 morti.Oggi gli attualmente positivi sono 121.285, 117.958 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 2.975 sono i ricoverati con sintomi.Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.975, con un incremento di 27 unità rispetto a ieri.Sono 1.134 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, l'unica regione a superare i mille casi giornalieri. I decessi sono 12, che portano il totale in regione a 6.121. In876 contagi e due decessi. In679 nuovi casi e due decessi. In632 nuovi casi di Covid-19 e un decesso. In583 positivi e un decesso. Nel567 nuovi casi e 3 decessi. Sono 543 i positivi in, tre i decessi nelle ultime 48 ore. Si registrano 435 nuovi contagi e due decessi in. In301 nuovi casi e un decesso. Sono 299 i positivi oggi in. Ci sono 199 casi di contagio da coronavirus nelle. In101 contagi. In33 nuovi casi.