I numeri della pandemia Coronavirus: 7.188 nuovi casi con 254.006 tamponi e 34 morti Indice di positività sceso da 3,3 a 2,8%

Oggi in Italia si registrano 7.188 nuovi casi con 254.006 tamponi (indice di positività a 2,8%) e 34 morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri 7.409 casi con 225.486 tamponi (tasso al 3,28%) e 45 morti.In totale sono 4.435.008 i contagiati e 128.413 i morti dall'inizio dell'emergenza. Sono 4.931 i guariti in 24 ore per un totale di 4.180.129 persone che hanno superato il virus. Oggi le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 126.466 (+2.216).In1.013 nuovi positivi e tre morti registrati nelle ultime 24 ore. In765 nuovi positivi e 4 decessi. Ini nuovi casi positivi al Covid sono 711. In683 nuovi casi e 5 decessi. Sono 676 i nuovi casi di positivi al Covid in, quattro le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 600 i nuovi contagi Covid registrati in. Nel583. 471 casi ine 3 morti. In334 nuovi casi e tre decessi. Oggi in280 contagi e un decesso. 237 nuovi contagi e due decessi in. 199 casi di positività al coronavirus nelle. Sono 186 i nuovi positivi in. In104 nuovi positivi. Insono stati rilevati 93 nuovi contagi. In52 nuovi casi. In39 nuovi positivi.