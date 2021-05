I dati del ministero della Salute Coronavirus: 7.567 nuovi casi con 298.186 tamponi e 182 vittime Tasso di positività del 2,5%. Calano ancora terapie intensive: 33 meno di ieri, ricoveri -558

La situazione della pandemia in Italia, con i dati del ministero della salute. Oggi si registrano 7.567 nuovi casi con 298.186 tamponi ,con un tasso di positività del 2,5%, e 182 vittime. Ieri si sono registrati 8.085 casi con 287.026 tamponi (tasso al 2,8%) e 201 vittime.Gli attualmente positivi sono in calo di 6.402 casi, dato nazionale è 339.606; tra guariti e dimessi l'incremento da ieri è di 13.782 casi, per un totale di 3.683.189. Il bilancio dei deceduti sale a 123.927. I casi totali da inizio pandemia sono 4.146.722.Prosegue il calo dei posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid in Italia: sono 33 meno di ieri, per un totale di 1.860, con 99 nuovi ingressi giornalieri. Prosegue il calo del numero dei ricoverati per coronavirus in Italia: sono 558 meno di ieri, per un totale di 13.050.Insi registrano 1.160 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.Sono 1.118 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 17.687 tamponi molecolari esaminati. La curva dei contagi è in leggero rialzo: ieri il tasso di incidenza era del 5,93%, oggi è 6,32%. 24 le persone decedute e 1.893 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, continuano a calare i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 102 e ieri 105, al pari di quelli in degenza che oggi sono 1247 mentre ieri erano 1285.Nel Lazio su quasi 16mila tamponi (+1238) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 decessi (-11), 1100 guariti, 1599 ricoverati (+10), 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma citta' sono a quota 387. Sono 34.741 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, 32.911 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 292.548, i morti 7.987 su un totale di 335.276 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 595 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 43 dopo test antigenico), pari al 2,4% di 25.018 tamponi eseguiti, di cui 16.375 antigenici. Dei 595 nuovi casi, gli asintomatici sono 229(38,5%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 358.963. I ricoverati in terapia intensiva sono 144 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.402 (-95rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.963. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.652.932 (+ 25.018 rispetto a ieri), di cui 1.566.566 risultati negativi. Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è ora di 11.484 deceduti risultati positivi al virus.Oggi in Puglia su 9.827 test effettuati, sono stati registrati 591 casi positivi, con una incidenza del 6% (stesso tasso di ieri). Sono stati anche registrati 23 decessi (ieri 31). I ricoverati sono 1.321 (62 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.363.894 test. Sono 39.241 i pugliesi attualmente positivi (1.054 in meno di ieri), sul totale di 245.378 contagi dall'inizio della pandemia (199.894 sono i pazienti guariti, con un incremento di 1.621 in 24 ore). Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall'inizio della pandemia sono 6.243.Sono 573 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 22.269 tamponi processati, con una incidenza del 2,6 %, in diminuzione rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 3.0%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 17 e portano il totale a 5.650. Il numero degli attuali positivi è di 18.009 con un decremento di 1.156 casi. I guariti oggi sono 1.712. Negli ospedali i ricoverati sono 961, 46 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 120, quattro in meno rispetto a ieri.In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 551 nuovi contagi in piu' rispetto a ieri, su un totale di 39.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 455 in piu' rispetto a ieri. Risalgono lievemente i casi attivi, cioe' i malati effettivi, che a oggi sono 26.892 (+85 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi, sono complessivamente 25.596 (+151), il 95% del totale dei casi attivi. Ci sono 11 nuovi decessi in regione. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 13.067. Ancora in forte calo i ricoveri negli ospedali. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 160 (-3 rispetto a ieri), 1.136 quelli negli altri reparti Covid (-63).Il report Covid delle 24 ore in Toscana segnala altri 529 nuovi positivi (+0,2% sull'incremento di ieri, età media 40 anni) e 17 morti in un giorno (età media 78,3 anni, 6 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto). Sono 6.499 le vittime decedute in Toscana dall'inizio della pandemia mentre salgono a 235.772 i casi di positività. Nelle 24 ore i guariti crescono in numero assoluto e percentuale più dei nuovi positivi (sono stati 968, tutte guarigioni complete a tampone di controllo negativo, pari al +0,5%) e raggiungono quota 214.299. Oggi i positivi sono 14.974 (-3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 117 (-48 persone, -4,1%) di cui 182 in terapia intensiva (-5) e altri 13.857 sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza (-408 su ieri, -2,9%). In quarantena domiciliare ci sono altre 28.789 persone (-683 su ieri, -2,3%) isolate in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate.Curva dei contagi Covid-19 in discesa in Veneto, che anche oggi conta un numero di nuovi positivi sotto le 500 unità, esattamente +453. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 419.558, quello delle vittime a 11.475. Prosegue la flessione dei numeri ospedalieri. Sono complessivamente 1.046 i malati ricoverati (-35), dei quali 916 nei reparti non critici (-30), e 130 nelle terapie intensive (-5). I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 16.735 (-376).Sono 144 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.361 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,3% dei campioni. Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.452. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 255 di ieri ai 234 di oggi. Gli attualmente tornano sotto quota settemila; non erano così pochi da inizio novembre. I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 mesi e 87 anni. Gli attualmente positivi sono 6.886 (-124): 215 pazienti (-20) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 19 (-1, nessun nuovo accesso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 6.652 (-103) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 63.692 (+265).Sono 56.032 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 99 nuovi casi, di cui 15 diagnosticati ieri sera tra i membri dell'equipaggio di una nave petroliera ormeggiata in rada a Sarroch. Attualmente l'equipaggio si trova in isolamento sulla nave, a eccezione di un marinaio, ricoverato a Cagliari nel reparto Covid dell'ospedale Santissima Trinità. In totale sono stati eseguiti 1.239.478 tamponi, per un incremento complessivo di 5.016 test rispetto al dato precedente con un tasso di positività è pari all'1,9%. Si registrano due nuovi decessi (1.430 in tutto). Sono invece 222 (-19) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta stabile a 39 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.289 e i guariti sono complessivamente 40.042 (+294), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 10.Sono 76 i nuovi casi di contagio registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore di cui 56 da test molecolare e 20 da test antigenico. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi, mentre i guariti sono 104.Anche oggi nessun decesso da Covid in Trentino. I nuovi contagi sono 51 (21 rilevati da 1.080 tamponi molecolari, 30 da 1.083 test rapidi antigenici), informa il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Stabile la situazione negli ospedali dove ci sono 68 pazienti ricoverati, 18 dei quali nelle terapie intensive, e rimane bilanciato il rapporto fra nuovi ingressi e dimissioni (ieri 6 in entrambi i casi). I nuovi guariti sono 106. Riguardo ai vaccini, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 233.648: la cifra comprende 49.117 richiami.Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.158 test sono state riscontrate 36 positività al Covid 19, pari allo 0,58%. Nel dettaglio, dall'analisi di 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,80%. Sono inoltre 2.142 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,19%). I decessi registrati sono 2, a cui si aggiungono altre 3 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 17 (-1), così come calano anche quelli in altri reparti che risultano essere 89 (-9). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.765. I totalmente guariti sono 91.141, i clinicamente guariti 5.615, mentre quelli in isolamento sono 5.777. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.404 persone.Sono 13 i nuovi casi Covid in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, dato che porta a 11.354 il totale da inizio pandemia, su 518 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino della Regione: nessun decesso nello stesso arco temporale, cosa che conferma le vittime da inizio pandemia a 466. Gli attuali positivi sono 516, mentre sono 30 i guariti delle ultime 24 ore.