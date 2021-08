I numeri della pandemia Coronavirus: 5.664 nuovi casi con 160.870 tamponi e 19 morti Il tasso di positività sale al 3,5%

Oggi in Italia si registrano 5.664 nuovi casi con 160.870 tamponi (il tasso di positività sale al 3,5%) e 19 morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 128.432. Sono ancora in aumento gli attualmente positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 128.528, 2.062 più di ieri. Sono 3.580 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale da inizio pandemia a 4.183.709. Le persone in isolamento domiciliare sono 124.982 (ieri 122.993).Ieri si sono registrati 7.188 casi con 254.006 tamponi (tasso a 2,8%) e 34 morti.Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a ieri.Insi registrano 946 casi e 4 morti nelle ultime 24 ore. In725 casi di positività al coronavirus e un decesso. In551 nuovi positivi e un decesso. In509 casi. Nel467 nuovi positivi e un morto. In473 nuovi casi e un morto. In333 nuovi casi. In275 nuovi positivi e 5 morti. In250 nuovi casi e 2 decessi. Inun morto e 184 positivi. Nelle160 nuovi casi di Covid-19. In117 nuovi positivi. In76 nuovi contagi. Insono state rilevate 61 positività al Covid-19. Insono 32 i nuovi casi di Covid-19.