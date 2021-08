I numeri della pandemia Coronavirus: da ieri 3.674 nuovi casi con 74.021 tamponi e 24 morti in Italia Il tasso di positività è del 4,9%

Sono 3.674 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ma con molti meno test eseguiti nella giornata di Ferragosto. Ieri erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di ieri.Sono 74.021 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 160.870. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri.Gli attualmente positivi in Italia sono 128.696, e si registra un incremento di 168 casi da ieri. I dimessi e guariti sono 4.187.186, in aumento di 3.477 unità. Il bilancio delle vittime sale a 128.456. Il totale dei casi di Covid-19 è di 4.444.338 dall'inizio della pandemia.Non si arresta la crescita dei ricoveri negli ospedali. Nello specifico nei reparti ordinari si trovano attualmente 3.334 pazienti (+172), mentre nelle terapie intensive vi sono ospitati 404 degenti, con un incremento di 20 unità nel rapporto ingressi/uscite e 32 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 124.958.Lacon 881 nuovi casi si conferma la regione dove si registra un incremento più significativo dei contagi. Sono 527 i nuovi casi di Coronavirus e 3 i decessi in. Sono 458 i nuovi contagi in. Si contano due nuove vittime. Nel419 nuovi casi. Sono 291 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in. Ci sono 183 positivi e sei morti in. In103 nuovi contagi. La Regioneha comunicato 97 nuovi casi. In95 nuovi casi e un morto. Sono 78 i nuovi positivi insi registra inoltre un nuovo decesso. Nelle69 positivi. Innel fine settimana sono emersi 62 nuovi casi, due nella giornata di Ferragosto. In16 nuovi casi. In18 nuovi casi. Sono 15 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in. Insono 13 i nuovi casi di Covid-19. Insi registra un solo caso.