I numeri della pandemia Coronavirus: 7.162 nuovi casi con 226.423 tamponi e 69 morti Il tasso di positività sale al 3,1%

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 7.162 nuovi casi con 226.423 tamponi e 69 morti. Il tasso di positività sale al 3,1%. Ieri 5.273 casi con 238.073 tamponi (tasso al 2,2%) e 54 morti.Calano per la prima volta dal 15 luglio gli attualmente positivi al Covid in Italia, che sono oggi 128.782. Si registra, dunque, un decremento di 334 unità rispetto a ieri (erano 129.116). Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.456.765. I morti 128.579. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri.Laè ancora la regione dove si registrano più casi, con 997 nuovi contagi. Nel703 nuovi casi e 6 decessi. Sono 692 i nuovi casi e 2 decessi in. Ini contagi odierni sono 671. Sono 558 i nuovi casi di Covid insette i morti nelle ultime 48 ore. In445 casi e tre decessi. In429 nuovi casi e 5 decessi. In305 nuovi casi e 1 decesso. In279 nuovi casi e 3 decessi. Nelle205 nuovi casi di 'Covid-19'. Tre morti e 161 nuovi casi in. In143 nuovi positivi. In128 nuovi contagi. In56 nuovi casi. Insono stati rilevati 23 nuovi casi positivi.