2021/08/21 16:47

Emergenza pandemia Coronavirus, 7.470 nuovi casi con 255.218 tamponi e 45 morti Iss: contagi in crescita in over 40, rallentano tra 10-29 anni

2021/08/21 16:47



I dati Covid di oggi secondo il bollettino del ministero della salute. Oggi si registrano 7.470 nuovi casi con 255.218 tamponi e 45 morti. Ieri 7.224 casi con 220.656 i tamponi eseguiti (tasso 3,27%) e 49 morti.



Le Regioni

La Sicilia registra 1.739 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In Veneto si registrano ​744 nuovi casi e 3 decessi. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 639, quattro i decessi. In Emilia Romagna 622 nuovi casi e 2 decessi. In Campania 585 positivi, due i deceduti. Nel Lazio 553 casi e 8 decessi. In Puglia 364 nuovi casi e un decesso. In Sardegna 313 nuovi casi e 2 decessi. In Calabria 290 nuovi casi, 2 decessi. In Friuli Venezia Giulia 93 casi e un morto. In Basilicata 51 casi. Sono 7 i nuovi casi di Covid rilevati in Valle d'Aosta.



Iss: contagi in crescita in over 40, rallentano tra 10-29 anni

Nell'ultima settimana, sebbene il dato non sia ancora consolidato, si registra un "rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età sopra i 40 anni". Si osserva in particolare che "l'incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100.000 abitanti". Da ciò un lento aumento anche del tasso di ospedalizzazione.



A rilevarlo l'Istituto superiore di Sanità nel documento esteso del monitoraggio settimanale oggi sul sito Epicentro. Aumenta poi l'età mediana dei soggetti che hanno contratto l'infezione (32 anni).





