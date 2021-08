Emergenza pandemia Coronavirus, 5.923 nuovi casi con 175.539 tamponi e 23 morti Tasso di positività al 3,4%

I dati Covid di oggi secondo il bollettino del ministero della salute. Oggi si registrano 5.923 nuovi casi con 175.539 tamponi (tasso di positività al 3,4%) e 23 morti. Ieri 7.470 casi con 255.218 tamponi (tasso al 2,9%) e 45 morti.Aumentano ricoveri: +6 in intensiva, +34 in reparti ordinari. Il totale dei ricoveri in terapia intensiva è di 472 pazienti; il totale dei ricoverati in area non critica è di 3.767 pazienti.1.350 nuovi positivi sono stati registrati in; nell'isola ci sono inoltre 6 vittime del Covid. In594 nuovi casi e un decesso. Insi sono registrati 555 casi di positività in più rispetto a ieri. In470 casi e 1 decesso. Nel454 nuovi positivi. In420 contagi. In261 nuovi casi e 3 decessi. In256 casi e 3 decessi. In213 nuovi contagi. 177 nuovi casi e un decesso in. In116 contagi. Oggi insono stati rilevati 70 nuovi contagi. Inoggi i nuovi casi sono 48. Insono 54 i nuovi casi di Covid-19. In7 casi.