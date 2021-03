Enmergenza Covid-19 Coronavirus: 21.267 nuovi casi con 363.767 tamponi e 460 vittime nelle ultime 24 ore Il tasso di positività sale al 5,8%

I dati del ministero della salute sul coronavirus. Oggi si registrano 21.267 nuovi casi con 363.767 tamponi (il tasso positività sale al 5,8%) e 460 vittime. Ieri c'erano stati 18.765 casi, tasso al 5,6% con 335.189 tamponi e 551 morti.Gli attualmente positivi in Italia sono 561.308, con un incremento di 654. Tra guariti e dimessi si contano 2.773.215 persone, 20.132 in più rispetto ai dati di ieri. Il totale dei casi è di 3.440.862. Il bilancio delle vittime sale a 106.339 da inizio pandemia in Italia.In Lombardia si sono registrati 110 decessi per Covid. E questo porta dunque il totale da inizio pandemia oltre quota trentamila, esattamente a 30.085. È un terzo del totale nazionale. Nella prima ondata sono stati quasi 17mila i decessi, il 56% del dato complessivo fino a oggi. La seconda ondata ne ha causati 11mila e la terza in corso 2.114. Sono 4.282 i nuovi positivi in Lombardia su 59.626 tamponi effettuati, con un rapporto del 7,1%, in diminuzione rispetto al 7,7% di ieri. Le persone in terapia intensiva sono 845, 9 più di ieri, quelle ricoverate in altri reparti 7.178, in aumento di 13 unità. A Milano i nuovi casi sono 1.062, di cui 401 in città.L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.223 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 7,7% dei 28.731 tamponi eseguiti, di cui 12.700 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 298.767. I ricoverati in terapia intensiva sono 354 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.608 (+36 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.986. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.566.467 (+28.731 rispetto a ieri), di cui 1.312.346 risultati negativi. Sono 30 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.053 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 253.766 (+2.128 rispetto a ieri).Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi, sono 2.045 su 21.120 tamponi molecolari esaminati i casi positivi. Se ieri l'indice di positività era pari al 10,29%, oggi scende al 9,68%. Sono 52 i decessi (ieri 62) e 2.080 le persone guarite. In merito al report dei posti letto su base regionale, restano sostanzialmente stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 179, uno più di ieri) al pari di quelli di degenza (oggi 1587 e ieri 1598).Sono ancora oltre quota duemila, 2.042 per l'esattezza, i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Veneto. Lo rende noto il Bollettino regionale, con il totale da inizio pandemia a 371.544 casi. I decessi registrati da ieri sono 28, con il totale delle vittime a 10.442. I positivi attuali sono 39.128, 90 in più rispetto a 24 ore fa. Continua la crescita dei dati ospedalieri, con 39 nuovi ricoveri in area non critica e 1.792 pazienti in tutto; nelle terapie intensive si registrano altri 7 ingressi, con 267 posti occupati.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 322.337 casi di positività, 1.725 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano 45 nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.060 tamponi molecolari, per un totale di 3.879.346. A questi si aggiungono anche 160 test sierologici e 13.103 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.400 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 238.912. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.856 (-1.720 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.845 (-1.680), il 94,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397 (+2 rispetto a ieri), 3.614 quelli negli altri reparti Covid (-42)."Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.321) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.709 casi positivi (+218), 30 i decessi (+4) e +1.714 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%". Così l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. "I casi a Roma città sono a quota 700. Stima RT in lieve calo intorno a valore 1, cauto ottimismo. Oggi previsto record di somministrazioni, in un solo giorno 25 mila. Bene Curcio su fasce di età è il metodo più veloce e trasparente, lo abbiamo sempre detto. Venerdì notte apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69-68 anni”.Aumenta lievemente il numero di nuovi casi positivi al covid 19 oggi in Puglia a fronte di una diminuzione del numero dei test rispetto a ieri. Anche il numero di decessi si mantiene alto, nonostante un lieve calo. Diminuisce, di poco, anche la quota di pazienti ricoverati. Sono i dati essenziali del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 10.919 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 1.709 casi positivi. Ieri i nuovi contagi erano 1.664 su 13.390 tamponi. Sono stati registrati 38 decessi. In tutto in Puglia sono state 4.569 le persone che hanno perso la vita. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.792.769 test. I pazienti guariti sono 132.020 mentre ieri erano 130.912 (+1.108). Sono 44.157 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 43.594 (+563). Calano i ricoverati che sono 1.988 mentre ieri erano 2.011 (-23). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 180.746.Sono 1.197 i nuovi casi Covid registrati e individuati nelle ultime 24 ore in Toscana, ma scende il numero delle persone in questo momento positive, 26.511. Ventisette sono i nuovi decessi. Salgono in tutto a 185.755 i contagiati dal Coronavirus in Toscana. In 154.068 sono guariti: l'82,9%, 1.297 in un solo giorno. Su 26.511 malati, in 1.741 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (10 in più). Gli altri 24.770 sono isolati casa.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.922 tamponi molecolari sono stati rilevati 528 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,92%. Sono inoltre 4.074 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 234 casi (5,74%). I decessi registrati sono 20; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 80 mentre quelli in altri reparti risultano essere 634. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.186. I totalmente guariti sono 70.325, i clinicamente guariti 3.119, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 16.026. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 93.370 persone.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 609.312 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 647.503. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 44.349 (+365 rispetto a ieri), quelle negative 564.963. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 33 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 205 guariti/dimessi e 5 morti.Sono complessivamente 63231 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 329 nuovi casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10651 (-244 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 860682 tamponi molecolari (+5290 rispetto a ieri) e 340747 test antigenici (+4607 rispetto a ieri). 635 pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 82 (-5 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9934 (-217 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Sale al 3% il tasso di positività in Sardegna, dove oggi sono 153 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In totale sono stati eseguiti 940.336 tamponi, per un incremento complessivo di 4.558 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.218 in tutto). Resta più o meno stabile il numero di ricoverati: sono 173 i pazienti in ospedale nei reparti non intensivi (+1), mentre sono 26 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.030. I guariti sono complessivamente 29.098 (+89), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185. 43.730 i casi positivi complessivamente accertati.