I numeri della pandemia in Italia Coronavirus: 13.158 nuovi casi con 239.482 tamponi e 217 morti Il tasso di positività sale al 5,49%. -32 terapie intensive, -309 ricoveri

I dati di oggi sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 13.158 nuovi casi con 239.482 tamponi (tasso di positività al 5,49%) e 217 vittime. Ieri si sono registrati 13.817 casi e 322 vittime, con 320.780 tamponi (tasso a 4,3%).In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.962.674, i morti 119.238. Gli attualmente positivi sono invece 461.212 (in calo di 236 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.382.224 (13.176).Sono 2.862 i pazienti ricoveri in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 32 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 114 (ieri 143). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.662 persone, in calo di 309 rispetto a ieri.Sono 1.967 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 39, che portano il totale a 32.657. Lo comunica il ministero della Salute.Sono 1.854 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 17.408 tamponi molecolari. Dei 1.854 nuovi positivi, 575 sono sintomatici o paucisintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 21 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 6.210. I nuovi guariti sono 1.364, il totale dei guariti è 284.587. In Campania sono ricoverati 137 pazienti Covid in terapia intensiva e 1.511 pazienti Covid in reparti di degenza."Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81), 19 i decessi (-4) e +1.159 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500.In Sicilia 1.061 nuovi positivi al Covid e altri 6 morti. Sono 203.576 i casi totali e 5.292 i decessi complessivi. Dei nuovi contagiati, 378 sono riferibili alla provincia di Palermo, 148 a quella di Catania e 146 a quella di Messina; 123 a quella di Siracusa e 116 al Ragusano. Ammontano a 172.774 i guariti, +756; 25.510 gli attuali positivi, +299. Sono 1.244 i ricoverati con sintomi, 171 in terapia intensiva, 8 del giorno; 21.800 i tamponi effettuati.Sono 1.001 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 16.532 tamponi messi a referto. Si contano anche 23 morti, mentre prosegue, lentamente, il calo dei ricoverati. Dei nuovi positivi, 364 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. La provincia con il numero maggiore di casi è Bologna (229), seguita da Modena (157) e Forlì-Cesena (134). Crescono le guarigioni, che fanno scende i casi attivi a 50.481 (-1.921 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono il 95,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 265 come ieri, mentre quelli negli altri reparti covid 1.842, 31 in meno.Sono 978 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 7% di 13.888 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 411 (42%). L'Unità di crisi regionale registra anche 13 decessi, di cui quattro avvenuti oggi, e 1.143 guariti, mentre continuano a calare i ricoveri: sono 260 in terapia intensiva (-7), 2.403 negli altri reparti (-40). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.810. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 344.879 positivi, 11.137 decessi, e 316.269 guariti.In Toscana sono 222.814 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri. Eseguiti 14.542 tamponi molecolari e 7.428 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo, il tasso è del 12%. Ci sono stati purtroppo altri 22 decessi - 13 uomini e 9 donne con un'età media di 82,7 anni - che hanno portato il totale a 56.040. In calo i ricoverati: sono 1.705, 24 in meno rispetto a ieri, di cui 252 in terapia intensiva, 3 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti sono 955 e raggiungono quota 193.928 (87% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 22.846, -0,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 21.141 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive di sintomi (177 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%). Sono 31.619 (545 in più rispetto a ieri, più1,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.Sono 484 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.095 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 700.998 soggetti per un totale di 753.250 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 58.106, quelle negative 642.892. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid. Dall'inizio dell'emergenza i morti sono 984 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 42.216 (+110 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 517 (+4 rispetto a ieri), di questi 46 in terapia intensiva.Sono 53.455 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 290 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.169.560 tamponi, per un incremento complessivo di 5.124 test rispetto al dato precedente. Tasso positività al 5,6%. Si registrano cinque nuovi decessi (1.352 in tutto). Sono invece 366 (-12) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 48 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono17.469 e i guariti sono complessivamente 34.220 (+165).L'epidemia di covd-19 vede oggi altri 225 contagi in Liguria, con 7 nuovi decessi, di persone tra i 60 e i 93 anni di età. Si riduce ancora il totale dei positivi, sono ora 6.132 e in calo di 57 dalla vigilia. Mentre scende sotto la soglia psicologica delle 600 unità il numero degli ospedalizzati: sono 596, anche se in terapia intensiva restano 72 malati. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Liguria, sulla base del flusso dati tra l'agenzia regionale Alisa e il ministero della Salute. I nuovi 225 positivi sono emersi dopo 3.142 tamponi molecolari e 1.663 testi antigenici rapidi, e corrispondono a un'incidenza sui 4.805 test del 4,7%. I vaccini somministrati hanno raggiunto le 545.765 unità, pari al 93% di quanto consegnato. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.735 vaccinazioni utilizzando vaccini del tipo mRna come Biontech-Pfizer o Moderna e 743 con AstraZeneca. In regione Liguria 156.262 persone hanno completato il ciclo ricevendo anche la seconda dose di vaccino (156.243 con vaccino mRna, 19 con AstraZeneca).Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi registrati sono 5, a cui si aggiungono 6 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti scendono a 282. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.664. I totalmente guariti sono 87.211, i clinicamente guariti 5.261, mentre le persone in isolamento scendono a 7.982. Dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.437 persone.Oggi in Abruzzo ci sono stati 179 nuovi positivi, su 4.360 tamponi molecolari e 2.336 test antigenici processati. I morti sono 7 (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi); 58.998 i guariti (+37), 9.145 gli attualmente positivi (+135), 432 i ricoverati in area medica (-16), 44 in terapia intensiva (+1). Ci sono 8.669 persone in isolamento domiciliare (+150). Lo comunica la Regione Abruzzo.In Basilicata sono 166 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (160 sono residenti), su un totale di 1.452 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 118. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.885 (+42), di cui 5.709 in isolamento domiciliare. Sono 16.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. In lieve aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176 (+1). In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 13 (+1). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 315.460 tamponi molecolari, di cui 289.583 sono risultati negativi, e sono state testate 184.636 persone.Sono 50 i nuovi casi di coronavirus emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore per un totale di 10.693. I morti sono 451 dall'inizio della pandemia, 1 in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui gli attuali positivi ammontano a 792 (+11 in 24 ore) e i guariti a 9.450 (+38). Sono 570 i tamponi analizzati in più in un giorno, 111.065 complessivamente.