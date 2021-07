I dati della pandemia Coronavirus, 3.117 nuovi casi con 88.247 tamponi e 22 morti Il tasso di positività sale al 3,5 %

I dati aggiornati in Italia e nel mondo



Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 3.117 nuovi casi con 88.247 tamponi e 22 morti. Il tasso di positività sale al 3,5 %.



Ieri si sono registrati 4.743 contagi, con 176.653 tamponi e 7 decessi, (tasso al 2,7%).



Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 11, per un totale a oggi di 182, 4 in più rispetto a ieri.



Gli attualmente positivi sono 68.236, in aumento di 1.979 unità rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 4.124.323, con un incremento di 1.114. Il bilancio delle vittime sale a 127.971. I casi totali sono 4.320.530 da inizio pandemia.



Oggi si registrano nel Lazio 550 nuovi casi e 2 morti. In Emilia Romagna 469 nuovi positivi e 4 decessi. Nel Veneto 407 nuovi contagi. In Toscana 361 nuovi casi e un morto. In Sardegna 209 nuovi contagi e nessuna vittima. In Campania 115 casi e un morto. In Calabria 88 nuovi contagi. In Piemonte, 59 casi. In Puglia 56 casi e 3 decessi. In Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 20 nuove positività. In Trentino 17 casi. In Basilicata dieci contagi. In Abruzzo, 6 positivi. 5 nuovi casi in Alto Adige.