I dati del covid Coronavirus: 18.887 nuovi casi e 564 morti da ieri. Superate le 60mila vittime in Italia 913.494 tra dimessi e guariti (+17.186 da ieri)

Secondo i dati del ministero della Salute si registrano 18.887 nuovi casi e 564 morti, mentre i guariti o dimessi sono 17.186 nelle ultime 24 ore. Ieri si erano registrati 21.052 casi, 662 morti e 23.923 tra guariti e dimessi. Con i decessi riportati oggi si sono superate le 60mila vittime in Italia dall'inizio della pandemia.Il Veneto conta 3.444 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il dato degli infetti a 165.249 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 37 in più di ieri, per un numero complessivo di 4.210 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo riferisce il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono 76.804, 1.846 in più delle24 ore precedenti. Resta alta la pressione sugli ospedali: la situazione odierna vede 2.742 malati Covid ricoverati nei reparti in area medica (+23), e 334 nelle terapie intensive (-6).Oggi domenica 6 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.789 casi positivi su 7.293 test per l'infezione da Covid-19 e 24 decessi. I nuovi positivi sono 783 in provincia di Bari, 259 in provincia di Taranto, 220 in provincia di Lecce, 214 in provincia di Foggia, 160 nella provincia Bat, 136 in provincia di Brindisi, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi sono 12 in provincia Bat, 5 ciascuna nelle province di Foggia e Bari, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 839.673 test e sono 16.795 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 64.341 e sono 45.834 i casi attualmente positivi.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 133.761 casi di positività, 1.788 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.171 tamponi, per un totale di 2.222.471. A questi si aggiungono anche 1.251 test sierologici e 2.037 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.162 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 59.432. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.167 (-1.462 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 65.190 (-1.489), il 95,6% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 88 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.162. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 241 (-2 rispetto a ieri), 2.736 quelli negli altri reparti Covid (+29).Diminuiscono i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 20mila tamponi Lazio (-1.406), si registrano 1.632 casi" (-151), rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.783 su quasi 21mila tamponi. Scende anche il numero dei decessi: sono 14 a fronte dei 32 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 886. Calano i casi e le terapie intensive. Roma città scende al di sotto dei 900.In Campania nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.552 nuovi casi di coronavirus (1.393 asintomatici e 159 sintomatici) a seguito di 19.313 tamponi effettuati (165.293 il totale). I morti invece sono stati 32, portando il numero complessivo a 1.990. I guariti sono stati 1.638 (totale a 62.060). In terapia intensiva si trovano ricoverati 155 pazienti, negli altri reparti sono invece 1.916.In Toscana sono 108.397 i casi di positività al Coronavirus, 753 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 76.331 (70,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.645.472, 12.142 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Sono 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.074 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.199, -4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.612 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 15 uomini e 13 donne, con età media di 80,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Complessivamente, 27.587 persone sono in isolamento a casa. Sono 31.947 (892 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.612 (22 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 252 in terapia intensiva (9 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%). Le persone guarite sono 76.331 (2.070 in più rispetto a ieri, più 2,8%). Sono 2.867 i deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo dall'1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.467. I casi attuali di infezione risultano essere 15.500. Salgono a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.035.Oggi in Abruzzo 294 nuovi positivi (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni, 98 a L'Aquila, 38 a Chieti, 54 a Pescara, 106 a Teramo - dal totale vanno sottratti 2 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento) su 4701 tamponi, 11 deceduti, 12206 guariti (+442), 17088 attualmente positivi (-159), 738 ricoverati (di cui 71 in terapia intensiva), 16350 in isolamento domiciliare. Lo comunica la Regione Abruzzo.Sono 24.186 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 293 nuovi casi. Si registrano anche 7 decessi (531 in tutto), tre uomini e quattro donne tra i 57 e i 93 anni. In totale sono stati eseguiti 397.621 tamponi con un incremento di 4.571 test. Sono invece 616 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+9 rispetto al dato di ieri), mentre è di 64 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.280. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 8.597 (+178) pazienti guariti, più altri 98 guariti clinicamente.Tre nuovi decessi, che portano il totale complessivo a 333, e 987 casi positivi attuali, - 69 rispetto a ieri, di cui 102 ricoverati in ospedale, 8 in terapia intensiva e 877 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento della Regione. Da inizio epidemia da Covid 19 i casi positivi sono 6726 + 34, i guariti 5406, + 100, e i tamponi fino ad oggi effettuati 62992, + 335.