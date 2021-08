Emergenza Covid Coronavirus, 4.200 nuovi casi con 102.864 tamponi e 22 morti Tasso di positività al 4%. Iss: in un mese in Italia 300 morti e 113.131 casi. Figliuolo: dal 16 a fine agosto 10 milioni di dosi. Frena aumento casi ma Sardegna e Sicilia rischio giallo. Locatelli (Cts): 28 bimbi vittime Covid, studi su vaccino anche under 12 sono in fase avanzatissima

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 4.200 nuovi casi con 102.864 tamponi (tasso di positività al 4%) e 22 morti. Ieri si sono registrati 5.735 casi con 203.511 tamponi (tasso a 2,8%) e 11 morti.Il totale delle vittime arriva a quota 128.242. Sono 1.589 i nuovi guariti (per un totale di 4.157.520). Gli attualmente positivi aumentano di 2.589 unità (sono 114.855 in totale). Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è 323 (+24, 39 i nuovi ingressi). I ricoverati con sintomi, invece, sono 2.786In923 i nuovi positivi, 2 le vittime. In642 nuovi positivi e un decesso. Inoggi si registrano 492 contagi e 3 decessi. Nel474 nuovi contagi e 3 decessi. In425 nuovi casi e 2 decessi. In200 nuovi casi e un decesso. In144 nuovi casi e un decesso. In92 nuovi positivi e due decessi. In90 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle46 nuovi casi di Covid-19. Contagi in calo incon 25 nuovi positivi. Sono 23 i nuovi casi Covid registrati inrispetto all'ultimo bollettino del 6 agosto. Insono 16 i nuovi contagi. Insono stati rilevati 10 nuovi contagi.Sono 300 le vittime del Covid in Italia negli ultimi 30 giorni, una media di dieci al giorno. Mentre i contagi sono stati 113.131, con un'età media scesa ormai a 27 anni. E' quanto rileva l'Istituto Superiore di Sanità nel suo report periodico con i dati della sorveglianza integrata Covid. Sempre nell'ultimo mese si registrano 1.313 casi positivi tra gli operatori sanitari. I contagiati sono in misura maggiore maschi (il 53,2% dei casi, mentre osservando tutti i casi dall'inizio dell'epidemia le proporzioni si invertono, il 49% dei contagiato sono maschi), mentre i guariti sono 52.941 nei trenta giorni, meno della metà rispetto ai nuovi.La quarta ondata sta frenando in Italia, con i nuovi casi quotidiani che tendono verso la stabilizzazione e, auspicabilmente, al calo. La variazione percentuale dei contagi in sette giorni, a ieri, è di poco superiore all'8%, quando il 22 luglio, il giorno finora di maggior incremento, era arrivata a superare il 115%: casi più che raddoppiati in una settimana. Da quel giorno l'aumento è andato scemando progressivamente, con alcune Regioni che sembrano aver scavallato ed essere già in fase discendente: il Lazio (-24% settimanale), le Province di Trento (-16%) e Bolzano (-4%), il Molise (-3%) la Liguria (-3%). Anche l'incidenza, dopo oltre un mese di aumento, è rimasta a livelli accettabili (poco meno di 70 casi per centomila abitanti). A preoccupare sono i ricoveri ordinari e le terapie intensive, cresciuti rispettivamente del 30% e del 35% nell'ultima settimana, pur rimanendo, anche in questo caso, su livelli imparagonabili a quelli delle scorse ondate. In alcune Regioni, però, si intravedono le soglie del 15% e del 10% di occupazione, che insieme all'incidenza sopra i 50 casi per centomila sono i requisiti che portano in zona gialla. La Sardegna, stando ai dati Agenas, ha già superato la quota del 10% di terapie intensive (a ieri sono l'11,2%), mentre i ricoveri ordinari sono ancora al 6,8%, lontani dalla soglia del 15%. L'incidenza è già da giallo, 143 casi per centomila. Rischia anche la Sicilia, che ha un'incidenza di 108 casi per centomila, il 7,4% di intensive e il 13,3% di ricoveri ordinari: potrebbero bastare pochi giorni di aumento per entrare in giallo, magari non questa settimana (i dati presi a riferimento dalla cabina di regia sono quelli del giovedì) ma la prossima. Quanto al Lazio, la regione con più rianimazioni e reparti ordinari occupati da pazienti Covid, la grande disponibilità di posti letto fa sì che i tassi di occupazione siano ancora ragionevolmente lontani dalla zona di rischio, il 5,7% e il 6,2%."Dal 16 agosto in avanti avremo 3 milioni di dosi in più rispetto a quello che pensavamo, grazie al lavoro del presidente Draghi con la Commissione Europea. Dal 16 a fine mese avremo quindi 10 milioni di dosi a livello nazionale che ci permetteranno di continuare con un ottimo passo. E' chiaro che ci vuole il convincimento e l'adesione da parte di tutti i cittadini. Da questo punto di vista la parte del leone la devono fare le famiglie". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una visita all'hub vaccinale di Senise, in Basilicata."Io cito i 28 bambini e ragazzi che purtroppo nel nostro Paese hanno perso la vita per Covid. Anche sotto i 12 anni purtroppo abbiamo assistito a casi a esito infausto". Ma gli studi di sperimentazione del vaccino contro il Covid per gli under 12 "sono in fase avanzatissima e i dati sono in valutazione presso le agenzie regolatorie Ema per l'Ue e Fda per gli Usa. Proprio perché è fondamentale coprire anche la fascia sotto i 12 anni d'età, l'American Academy of Pediatrics addirittura ha lanciato un appello perché la Fda acceleri il processo di revisione". A spiegarlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid, durante il suo intervenuto a 'L'Aria che tira - Estate'su La7. "I dati che abbiamo tra i 12 e i 18 anni sono particolarmente buoni, il 55% abbondante ha già ricevuto una dose, semmai va implementata la vaccinazione nella fascia 12-15 anni. Faccio un invito accorato ai genitori ad accompagnare i ragazzi. Gli studi sulla revisione dei vaccini per la fascia d'età sotto i 12 anni sono in fase avanzatissima e si vuole accelerare perché anche sotto questa età abbiamo assistito a casi infausti, non c'è limite alla morte da Covid. Ed è fondamentale che tutti gli operatori scolastici, insegnanti e non, si vaccinino". La paura degli effetti collaterali del vaccino Covid, ha aggiunto Locatelli, "è una paura immotivata, perché abbiamo tutte le evidenze che la vaccinazione in questa fascia d'età coni vaccini a mRna è assolutamente sicura, non provoca effetti collaterali rilevanti e protegge, oltre che dal rischio di complicanze fatali, anche dal rischio di sviluppare una patologia grave come la famosa sindrome multi-infiammatoria sistemica. Non sono pochi, sono nell'ordine di 300, i casi registrati in Italia di ricovero nelle strutture ospedaliere e addirittura nelle terapie intensive con una permanenza di parecchi giorni per questa complicanza".