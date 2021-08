I dati del ministero della Salute Coronavirus: 5.959 nuovi casi con 223.086 tamponi e 37 morti Oggi indice di positività al 2,7%, sale dello 0,4

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



La pandemia in Italia con i dati aggiornati dal ministero della Salute. Oggi si registrano 5.959 nuovi casi con 223.086 tamponi (indice di positività al 2,7%) e 37 morti. Ieri 6.860 casi con 293.464 tamponi (tasso a 2,3%) e 54 morti.



Nelle Regioni

In Sicilia si registrano 1.369 nuovi contagi. In Emilia-Romagna 605 casi e sei morti nelle ultime 24 ore. Si registrano 528 nuovi casi e due morti in Toscana. In Veneto 513 nuovi positivi e 2 decessi. In Lombardia 447 contagi e 5 morti. In Campania 431 positivi e un decesso. Nel Lazio 349 nuovi casi e 5 morti. 283 casi e un morto in Sardegna. In Calabria 240 nuovi contagi. 198 casi e un decesso in Puglia. I nuovi positivi sono 115 in Umbria. 73 nuovi contagi in Basilicata. In Alto Adige 34 i casi.