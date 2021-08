I numeri della pandemia Coronavirus: 5.273 nuovi casi con 238.073 tamponi e 54 morti Il tasso di positività scende al 2,2%

Condividi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 5.273 nuovi casi con 238.073 tamponi (tasso di positività al 2,2%) e 54 morti. Ieri 3.674 casi con 74.021 tamponi (tasso a 4,9%) e 24 morti.Sono 423 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 19 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49 (ieri erano 32). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.472, con un incremento di 138 unità rispetto a ieri.Complessivamente, da inizio epidemia, i contagiati sono 4.449.606. I nuovi dimessi/guariti sono 4.794 per un totale di 4.191.980 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 129.116, con un incremento di 420 nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 125.221.Per quanto riguarda le Regioni, insi registrano 1.229 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. nelsono 551 i nuovi casi e 8 i decessi. In478 nuovi positivi e sette decessi. In422 nuovi casi e tre decessi. In396 nuovi casi e 5 decessi. Sono 374 i nuovi casi positivi di Covid registrati ine due decessi. In335 positivi e 10 decessi. 8 morti e 207 nuovi casi in. In205 nuovi casi. In201 casi e 3 morti. Indue vittime e 165 nuovi casi di contagio. Inaltri 133 casi e un decesso. In99 nuovi positivi e un decesso. In79 nuovi contagi e 2 decessi. Insono 42 i nuovi positivi. Sono 22 i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore in