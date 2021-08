Emergenza pandemia Coronavirus, 4.168 nuovi casi con 101.341 tamponi e 44 morti Tasso di positività al 4,11%

I dati Covid di oggi secondo il bollettino del ministero della salute. Oggi si registrano 4.168 nuovi casi con 101.341 tamponi (tasso di positività al 4,11%) e 44 morti. Ieri 5.923 casi con 175.539 tamponi (tasso al 3,4%) e 23 morti.Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a ieri sono 158 in più.Insono 1.121 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In558 casi e tre morti. Nel348 casi e otto decessi. In331 nuovi casi. Insi registrano oggi 311 ulteriori casi e tre decessi. In257 casi e 3 vittime. Insono 200 i nuovi positivi. In102 nuovi casi e un decesso. Nelleci sono 34 nuovi casi. In25 nuovi casi. In17 nuovi contagi. In11 positivi e un decesso."Se c'è una cosa su cui bisogna mettere davvero le risorse è il Servizio sanitario nazionale. Servono risorse, è inutile girarci intorno, perché se non investiamo sara' difficile rispettare i principi che stanno sulla Carta Costituzionale. Non dobbiamo sprecare questa crisi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Meeting di Rimini, nel talk dal titolo "Nuovi sistemi sanitari nel mondo".Sul fronte delle vaccinazioni "i numeri dei ragazzi sono davvero straordinari", aveva detto, arrivando al Meeting di Cl, il ministro della Salute dopo aver visitato il camper vaccinale parcheggiato all'ingresso della Fiera di Rimini al cui interno un ragazzo si stava facendo vaccinare. A chi gli chiedeva se quel giovane vada considerato un esempio, il ministro si è limitato a replicare: "Sicuramente sì. I numeri dei ragazzi sono davvero straordinari, voglio ringraziarli tutti, stanno veramente facendo quello che possono".