Emergenza pandemia Coronavirus, 7.221 nuovi casi con 220.872 tamponi e 43 morti Oggi indice di positività al 3,3%

I dati sul coronavirus in Italia. Oggi si registrano 7.221 nuovi casi con 220.872 tamponi (indice di positività al 3,3%) e 43 morti. Ieri 7.548 positivi con 244.420 tamponi (tasso a 3,09%) e 59 decessi.Gli attualmente positivi sono 137.057 (+1.333), i ricoverati con sintomi 4.059 (+36), i ricoverati in terapia intensiva 503 (+4). 5.839 i nuovi dimessi o guariti.Insi registrano 1.097 nuovi casi. In758 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In719 nuovi casi e un decesso. Inaltri 677 nuovi positivi e due morti. Nel582 nuovi positivi e 5 morti. In561 nuovi positivi e 3 decessi. In424 nuovi casi e 2 decessi. In305 nuovi casi e due decessi. In284 nuovi casi e un morto. Inle persone risultate positive al Coronavirus sono 281 da ieri. Nelle251 nuovi casi. Sono 98 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in. Sono 61 i nuovi casi positivi in. Oggi insono stati rilevati 36 nuovi contagi. Sono 7 i nuovi casi di Covid rilevati in