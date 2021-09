La pandemia in Italia Coronavirus, 2.985 nuovi casi con 338.425 tamponi e 65 morti Il tasso di positività a 0,9%

Condividi

Tutti i dati aggiornati di Italia e mondo

I dati sul Covid in Italia. Oggi si registrano 2.985 nuovi casi con 338.425 tamponi, tasso di positività allo 0,9%, e 65 morti.



Ieri 1.772 casi con 124.077 tamponi (tasso a 1,4%) e 45 morti.



In calo gli attualmente contagiati a 98.878 (-2.208) dei quali 3.418 ricoverati nei reparti ordinari (-69) e 459 in terapia intensiva (-29). Restano in isolamento domiciliare 94mila pazienti. 5.105 persone sono guarite o dimesse.



Le Regioni

553 nuovi casi e 13 morti sono stati registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. In Veneto 376 contagi e 10 decessi. 345 i contagi e sei i decessi in Lombardia. Nel Lazio 252 casi e 3 decessi. In Campania 222 positivi e 8 decessi. In Emilia-Romagna 197 nuovi casi e due decessi. In Friuli Venezia Giulia 51 casi e un decesso. In Sardegna 49 nuovi casi e 1 decesso. Sono 32 i nuovi positivi al Covid e una vittima in Basilicata. In Abruzzo 28 nuovi casi. Dieci nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta.