I dati del ministero della Salute Coronavirus, 4.878 nuovi casi con 477.352 tamponi e 37 morti. Positività all'1%

Condividi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 4.878 nuovi casi con 477.352 tamponi e 37 morti. Indice di positività all'1%.Ieri 5.335 casi con 474.778 tamponi (tasso a 1,1%) e 33 morti.Il bilancio totale sale a 132.074 vittime dall'inizio dell'epidemia. Oggi sono in calo le terapie intensive, 3 in meno (ieri +2) con 20 ingressi del giorno, e scendono a 346, mentre i ricoveri ordinari sono 49 in più (come ieri), e arrivano a 2.707.Insi registrano 629 nuovi positivi e un decesso. Inci sono 574 nuovi contagi. Nel538 nuovi casi e 8 decessi. In532 contagi e 4 decessi. In409 nuovi casi e 5 morti. In287 nuovi positivi e altri 2 morti. In1 morto e 281 positivi. In249 nuove positività al Covid-19 e tre decessi. In201 nuovi casi e 2 decessi. In168 casi e un decesso. In167 nuovi casi. Nelle128 nuovi casi e 2 vittime. In83 nuovi positivi e un decesso.Nuova ordinanza anti Covid del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha firmato un nuovo provvedimento contenente la "Proroga delle misure disposte con l'Ordinanza regionale 25 del 30 settembre 2021". Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data dell'1 novembre e fino al 31 dicembre 2021 - si legge nell'ordinanza -, sono prorogate le disposizioni di cui al precedente provvedimento. In particolare, dalle ore 22 e fino alle ore 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cosiddetta "movida". Fatte salve le disposizioni che impongono l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, tale obbligo resta fermo, anche all'esterno, ove si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale. L'utilizzo dei dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto."Sto valutando se è possibile emanare un'ordinanza di divieto di assembramento, perché se torniamo in zona gialla è un disastro per la città". Cosi' il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, preoccupato per l'aumento di contagi da Covid registrati in città, molti dei quali collegati alle manifestazioni no Green pass di queste ultime settimane. "Premesso il diritto di manifestare garantito dalla Costituzione - ha precisato Dipiazza - c'è il problema dei contagi. Se la posso fare questa ordinanza la farò" con "il divieto di assembramento". Ora "devo verificare con gli uffici e la Prefettura".