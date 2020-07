Incidente sul lavoro Bologna, operaio si taglia con una smerigliatrice e muore dissanguato Il 42enne è stato ritrovato da un collega, nel bagno di una struttura all'interno della cava in cui stava lavorando. Un altro incidente mortale nell'ascolano dove un operaio è morto schiacciato da una ruspa

Un operaio di 42 anni è morto ieri pomeriggio mentre stava lavorando in una cava di sabbia a Bologna, in via Zanardi. L'uomo, Antonio Grilli, originario di Foggia ma residente a Castel Maggiore, nel Bolognese, secondo quanto accertato dai carabinieri si è tagliato sul collo con una smerigliatrice mentre stava eseguendo alcuni lavori ed è morto dissanguato. L'incidente è avvenuto verso le 17, quando la cava stava per chiudere.Il 42enne è stato ritrovato da un collega, nel bagno di una struttura all'interno della cava. Secondo gli investigatori l'operaio era andato in bagno per cercare di tamponare la ferita, ma il taglio era troppo profondo e non ce l'ha fatta. Il collega ha avvertito subito il 118 e i carabinieri che hanno ricostruito l'incidente. Il caso verrà trattato in via amministrativa.La ruspa si ribalta, precipita e un'operaio muore dopo essere rimasto incastrato sotto il mezzo. E' accaduto stamattina ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). La vittima, un uomo di 57 anni, residente nella zona, stava lavorando nella cava di travertino Santa Caterina a Ponte d'Arli quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la ruspa che stava guidando si è ribaltata precipitando per alcune decine di metri. Il 57enne è rimasto incastrato ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco,sanitari della Croce Verde di Acquasanta e un'ambulanza con medico a bordo del 118 di Ascoli, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.