Milano chiude in leggero rialzo

di Michela Coricelli Prevale la cautela sulle piazze finanziarie in attesa di sviluppi sul fronte vaccini. Chiusure in ordine sparso per le borse europee: Milano chiude in rialzo dello 0,16%, Londra dello 0,42%, mentre Francoforte cede lo 0,45% e Parigi lo 0,15%. Wall Street, poco dopo la chiusura delle borse europee, procede tonica: il Dow Jones guadagna lo 0,62% e il Nasdaq mezzo punto. I listini americani sono aiutati dai buoni dati in arrivo dal mercato del lavoro Usa: calano le richieste dei sussidi di disoccupazione. L'euro è ai massimi da due anni e mezzo e si scambia a 1,2150 contro il dollaro. Spread in calo a 112 punti base (rendimento allo 0,56%).