Borse ancora positive. Cattolica in rally dopo i conti

di Fabrizio Patti Le borse chiudono la settimana in rialzo. Per il Ftse Mib di Milano ieri +1,12%, oggi in apertura +0,07%. Questo porta il bilancio della settimana al +0,4 per cento.Nel resto d'Europa Londra +0,27%, Francoforte +0,39%.I mercati beneficiano dei dati macroeconomici positivi di ieri. Negli Stati Uniti le nuove richieste settimanali di disoccupazione sono scese a 406mila, 40mila in meno della settimana precedente e meno delle attese. E a spingere i mercati ci sono state anche le anticipazioni sul budget fiscale per il 2022 dell'amministrazione Biden. Secondo il New York Times sarà di 6mila miliardi di dollari.Ne ha beneficiato soprattutto l'indice Dow Jones: ieri +0,41%, oggi il future sull'indice è in rialzo dello 0,44%.Nella notte dati positivi anche in Asia: in evidenza soprattutto Tokyo (+2,10%) e il Kospi di Seul (+0,7%). Il bilancio settimanale è positivo: +2,94% per il Nikkei di Tokyo, +2,35% per l'Hang Seng di Kong, +3,8% per Shanghai, nonostante il lieve calo di oggi.Le aspettative di ripartenza fanno salire anche il prezzo del petrolio: 69,15 dollari al barile il prezzo di oggi del Brent, +4% il bilancio settimanale.Tra i titoli in evidenza Cattolica Assicurazioni: +9,8% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. L'utile operativo, in particolare, è risultato pari a 101 milioni di euro, in crescita dell'82% rispetto allo stesso periodo del 2020.Tra i bancari spicca Monte dei Paschi di Siena, +4,12 per cento.Una curiosità a Piazza Affari. Dopo il valzer di allenatori in Serie A -0,17% per il titolo della Lazio, invariato quello della Juve, +6,2% per il titolo della Roma.