Borse caute, sale l’oro

di Paolo Gila L’attesa della riunione dei banchieri a Jackson Hole, in calendario nel fine settimana, ha tenuto a freno gli investitori, intimoriti peraltro da fattori come la pandemia e le tensioni afghane. Wall Street ha aperto in leggero progresso (Dow Jones +0,10% e Nasdaq +0,32% alle 17 e 30 ora italiana) ma non ha spinto i listini europei. Milano ha chiuso in leggero calo, a - 0,07%. Debole anche Parigi -0,28%. In progresso invece Londra, +0,24%, e Francoforte, +0,33%. In rialzo le materie prime. Petrolio Brent si avvicina ai 70 dollari il barile. L’oro è tornato sopra i 1800 dollari l’oncia. Euro a quota 1,17 e 45 contro dollaro.