Mercati Borse contrastate, euro più forte

di Paolo Gila Andamento contrastato per le borse europee che risentono dell’avvio debole di Wall Street (-0,55% il Dow Jones) dopo la pubblicazione dei dati che confermano l’aumento delle richieste dei sussidi settimanali di disoccupazione.Solo Milano resta positiva, con un guadagno dello 0,50% grazie agli acquisti su bancari e energetici, con il prezzo del greggio ancora in salita (45,50 dollari il barile il WTI). Londra cede lo 0,68%, Francoforte segna - 0,21% e Parigi -0,12%.Stabile lo spread Btp/Bund a 114 punti base, euro in rafforzamento contro dollaro, a quota 1,19 e 20.