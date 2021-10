Borse contrastate, paura di inflazione

di Paolo Gila Il rischio di un rialzo dell’inflazione aleggia anche sui mercati azionari. Dopo le chiusure in calo nelle piazze asiatiche nella notte i listini europei vedono accrescere le loro perdite, complice un andamento contrastato di Wall Street in apertura. Milano cede lo 0,60% mentre Londra, Parigi e Francoforte mostrano un arretramento intorno allo 0,30%. A New York il Dow Jones perde lo 0,11%, ma il Nasdaq cresce di mezzo punto. Sul versante dei titoli di stato lo spread btp/bund è a 105 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,95%. L’euro incrocia il dollaro a 1,16 e 20. In calo il petrolio, con il Brent che torna anche se di poco sotto gli 85 dollari il barile.