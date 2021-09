Borse ed euro in crescita

di Paolo Gila Comincia bene il mese di settembre per i principali listini. Milano ha guadagnato lo 0,66% con acquisti che sono stati canalizzati sui titoli delle società di servizio, le utilities come Terna e Italgas, ma anche verso i tecnologici come Leonardo e Diasorin. In Europa è rimasta debole solo Francoforte -0,07%, mentre Londra e Parigi si sono apprezzate rispettivamente dello 0,42% e dell’1,18%. A Wall Street il Dow Jones viaggia poco sotto la parità mentre alle 17 e 30 ora italiana il Nasdaq segna + 0,71%. Stabile lo spread btp/bund a 107 punti base. In apprezzamento sia l’euro, salito a 1,18 e 50 contro dollaro, e sia l’oro, quotato a 1815 dollari l’oncia.