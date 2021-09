Borse europee all'insegna della volatilità, Wall Street parte bene su dati pil

di Chiara Rancati La giornata continua all'insegna della volatilità per le Borse europee. A Milano dopo una buona partenza l'indice Ftse Mib ha girato in negativo, a -0,30%. Perdono oltre mezzo punto percentuale Parigi e Francoforte, appena sotto la parità Londra.Non è bastata a risollevare gli indici la buona partenza di Wall Street, con il Dow Jones a +0,08% e il Nasdaq in rialzo di quasi 7 decimi di punto. Per effetto di dati sul prodotto interno lordo americano migliori del previsto: +6,7% nel secondo trimestre, rivisto al rialzo rispetto alla prima lettura. Cifre ormai ritornate ai livelli pre pandemia, sottolineano gli analisti, grazie alle riaperture e alle misure di stimolo, ma su cui pesano ancora le incertezze su possibili nuove risalite dei contagi.Corre anche il dollaro, che schiaccia sui minimi da oltre un anno. L'euro. La moneta unica vale al momento 1,1587 dollari.