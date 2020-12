Mercati Borse europee avanti piano

di Marzio Quaglino L’ottimismo dell’avvio di seduta in Europa si è in parte ridimensionato. Dopo l’ennesimo massimo storico di ieri, i futures delle borse Usa si muovono nel segno dell’incertezza. Milano, che in apertura era la migliore, ora sale dello 0,25% appaiata a Londra e Parigi, mentre Francoforte guadagna lo 0,87%.Sul listino di Piazza Affari pesa il netto ribasso di St Microeletronics (-9,45%) dopo i conti dei prossimi anni presentati oggi agli investitori. Tra le valute si conferma la debolezza del Dollaro a 1,2103 sull’Euro, mentre proprio la moneta unica riprede quota sulla Sterlina Britannica sensibile alle trattative sulla Brexit.