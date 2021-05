Borse europee chiudono contrastate, disoccupazione in Usa ai minimi dal 2020

Condividi

di Chiara Rancati Dopo una giornata in positivo chiudono contrastate le Borse europee. A Milano l'indice Ftse Mib resta in netto rialzo, +1,12%, mentre girano in negativo a fine seduta Londra e Francoforte. Positiva invece Parigi con un +0,69%.Tra i titoli, i più premiati oggi sono gli industriali. Migliori del listino due società del comparto auto, Cnh Industrial e Stellantis, entrambi in rialzo di oltre il 3%. Bene anche Leonardo (+2,58%), il giorno dopo l'annuncio di un importante accordo con Microsoft su innovazione e sicurezza informatica.Sul fronte dei titoli di Stato continua la discesa dello spread tra btp e bund tedesco, a 111 punti base, anche se il rendimento del decennale italiano resta stabile allo 0,94%. La spinta in positivo è arrivata anche dai dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. A cominciare da quello sul prodotto interno lordo del primo trimestre: +6,4% (dato annualizzato, che calcola quale sarebbe la crescita annuale se il ritmo restasse lo stesso di questi tre mesi), in linea con le stime preliminari e appena al di sotto delle attese.Ancora più incoraggianti i dati sul mondo del lavoro, con le richieste settimana di sussidi di disoccupazione ai minimi da inizio pandemia, appena sopra quota 400 mila. Reagiscono positivamente, anche se non con troppo entusiasmo, i mercati, e in particolare l'indice Dow Jones, il più debole nei giorni scorsi, che oggi è il migliore con un +0,35%.