​Borse europee in altalena tra segni di ripresa e timori

Milano

di Marzio QuaglinoIn una settimana tradizionalmente con bassi volumi, le borse europee sono positive a metà seduta, dopo un avvio in rialzo e un passaggio in territorio negativo. I mercati guardano con attenzione al dato cinese sull’inflazione che incoraggia l’ottimismo sulla ripresa economica. Ma contemporaneamente restano i timori per le tensioni sui dazi tra Washington e Pechino. Milano sale dello 0,42%, in linea con Londra, Francoforte e Parigi. Sul listino di Piazza Affari, fuori dal paniere principale, i titoli del calcio pagano le eliminazioni dalle competizioni europee. La Roma, sospesa per eccesso di ribasso, segna un teorico -27%, mentre la Juventus recupera solo parzialmente il tonfo dell’avvio e segna -6,41%. Tra i maggiori titoli bene bancari, assicurativi e industriali.Resta sotto i riflettori l’oro che, pur scendendo dai massimi storici di venerdì a 2.070 dollari l’oncia, resta ancora molto alto a quota 2.029.Sul mercato dei cambi, continua il recupero del Dollaro iniziato nella seconda parte della scorsa settimana. Il cambio con l’Euro viene indicato ora a 1,1745.