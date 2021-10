​Borse europee in discesa. Petrolio ai massimi dal 2014

Milano

di Marzio QuaglinoDopo tre rialzi consecutivi le borse europee tornano a scendere. Si riaffacciano le preoccupazioni per le incertezze sulla crescita legate ai problemi sugli approvvigionamenti all’aumento del prezzo delle materie prime. E’ il caso del petrolio, con il Brent del mare del Nord che nella notte in Asia ha superato per la prima volta dal 2014 la soglia degli 86 dollari al barile.In questo clima Milano sta lasciando sul terreno lo 0,51% e poco sotto il mezzo punto percentuale sono anche le flessioni di Londra, Francoforte e Parigi.Sul versante Bitcoin, dopo l’exploit di ieri a ridosso dei 67.000 dollari, la valutazione della criptovaluta scende ora sotto quota 65.000.