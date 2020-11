Borse europee positive, Milano +3,8% nella settimana

di Sabrina Manfroi Seduta positiva per le borse europee. Milano sale dello 0,79% e chiude la settimana con un guadagno del 3,8%. Parigi e Francoforte +0,39%, Londra +0,27%. In luce la terna Unipol +3,79%, Bper +4,14% e Banco Bpm +3,66%. I titoli corrono sull'ipotesi di una possibile fusione.Rialzo del 2,5% per Terna dopo il piano industriale al 2025 che prevede investimenti in Italia per 8,9 miliardi di euro. In fondo al listino Telecom che cede l'1,80%.Stabile il rendimento decennale dei Btp allo 0,60%.