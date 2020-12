Borse giù, incerta Wall Street

di Paolo Gila I mercati si arrendono ai dati sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione negli Usa, salite a 853 mila, ben oltre le attese. Il Covid 19 tiene ancora in sospeso gli investitori che si sono affrettati a alleggerire i portafogli anche in Europa nonostante l’iniziativa della BCE di sostenere l’economia con ulteriori interventi espansivi.Milano cede lo 0,81% in linea con Francoforte, - 0,78%. Parigi arretra dello 0,34% mentre Londra segna +0,10%. A Wall Street il Dj segna - 0,63% e il Nasdaq -0,98%. Sul fronte dei titoli di stato lo spread btp/bund è a 115 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,55%. Euro contro dollaro a 1,21 e 25.