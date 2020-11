Borse in calo

Condividi

di Sabrina Manfroi Le Borse europee chiudono in calo sulla scia dell'aumento dei contagi nel mondo e delle previsioni di peggioramento della crescita economica annunciate dalla Bce. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,80%, Francoforte -0,88% Parigi -0,67%, Milano -0,40%. Mista Wall Street, col DJ in calo dello 0,4%. A Piazza Affari brillante Inwit in vista del dividendo +3,27% Fca +2,07% Snam +1,85% dopo l'acquisto da Blackstone del 33% di De Nora per lo sviluppo di progetti legati all'idrogeno. Male invece Amplifon -3,75%, Prysmian -2,68%, Exor e Pirelli -2,2%. Spread a 1128 punti base, euro stabile sopra quota 1,18 sul dollaro.