Mercati ​Borse in calo, ancora su il petrolio

Milano

di Sabrina ManfroiIl rischio di un default per il colosso immobiliare cinese Evergrande pesa sulle Borse europee che chiudono in calo, appesantite anche dalla flessione dell'indice Ifo tedesco a settembre. Milano cede lo 0,43%, -0,38% Londra Parigi -0,95%, Francoforte -0,72%.Sale il rendimento dei titoli di Stato, lo spread si porta a 101 punti base, il rendimento decennale allo 0,79%. In rialzo anche il petrolio co, Brent vicino ai 78 dollari al barile. A Piazza Affari bene Bper +2,49%, dopo il nuovo piano sulla riorganizzazione del lavoro e Generali dopo il blitz di Mediobanca, +1,13%. Male Diasorin -3,62%, e le utilities.