Borse in calo con Wall Street debole

Condividi

di Paolo Gila L’apertura debole di Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq in calo di circa mezzo punto sin dalle prime battute, ha demoralizzato anche i listini europei, già piuttosto incerti dalla mattinata. Londra, Parigi e Francoforte cedono intorno allo 0,35% mentre Milano si mantiene su posizioni di parità, con l’indice principale a +0,02%. In forte evidenza Unicredit, +10%, dopo la presentazione del piano strategico e la continuità di una generosa politica dei dividendi. In rialzo il costo del petrolio con il Wti che si porta a 73 dollari il barile. Spread btp/bund in risalita a 134 punti base cn il rendimento del nostro decennale all’1 e 02%. Euro contro dollaro a 1,13.