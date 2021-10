Mercati Borse in calo, contrastata Wall Street

di Paolo Gila Una seduta negativa per tutte le borse europee, complice l’andamento contrastato di New York (Dow Jones -0,41% e Nasdaq +0,09% alle 17 e 30 ora italiana).Milano ha chiuso in calo dello 0,21%, affiancata da Parigi, -0,29%. Londra ha perso lo 0,43% e Francoforte lo 0,32%.A Piazza Affari sono stati in particolare evidenza i titoli tecnologici come STMicroelectronics, mentre sono apparsi deboli i bancari.Spread btp/bund stabile a 104 punti base, euro contro dollaro a 1,16 e 50.