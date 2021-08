Mercati ​Borse in correzione, Wall Street incerta

Condividi

Milano

di Paolo GilaDopo i record degli indici statunitensi i mercati si prendono una pausa. Gli investitori sono in attesa di conoscere i dati sul lavoro che saranno pubblicati venerdì e le decisioni che prenderà l’Opec allargata sulla futura produzione di petrolio.Intanto cresce l’inflazione in Europa e aumenta il tono di chi chiede a gran voce il rialzo dei tassi.In questo clima il Dow Jones ha aperto in calo dello 0,12%, affiancato dal -0,10% del Nasdaq. Milano cede lo 0,08%. Londra lascia sul terreno lo 0,47%, Francoforte lo 0,39% e Parigi lo 0,20%. L’euro si rafforza sul dollaro e viene scambiato a 1,18 e 20.