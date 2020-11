Borse in crescita, bene lo spread

di Paolo Gila Continua il recupero dei listini. Christine Lagarde ha rassicurato gli operatori dicendo che la politica monetaria espansiva continuerà ancora a lungo mentre Paolo Gentiloni, il Commissario Europeo all’Economia, ha evocato che il patto di stabilità possa restare sospeso fino a tutto il 2022 se perdureranno le criticità legate alla pandemia. Questa la fotografia delle chiusure in Europa: Milano +0,68%, Londra +1,35% Francoforte +0,42% e Parigi +0,60%. Anche Wall Street ha aperto in progresso (DJ +0,28% e Nasdaq +1,54% alle 17 e 30). In calo i rendimenti dei nostri titoli di stato, allo 0,68% i decennali, che fanno scendere lo spread con i bund a 120 punti base. Euro contro dollaro a 1,17 e 65.