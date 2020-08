Mercati ​Borse in crescita, giù lo spread

Condividi

Milano

di Paolo GilaProsegue la fase positiva per i mercati, con gli investitori che credono nella possibilità di un recupero dell’azionario per la ripresa del ciclo economico. Milano cresce dello 0,7%, in linea con Parigi. Francoforte si apprezza dello 0,4% mentre la migliore è Londra, con + 1,54%.Bene anche Wall Street dove il Dow Jones segna +0,8% e il Nasdaq + 1,36%.Lo spread btp/bund scende a 140 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,91%. Euro contro dollaro a quota 1,18.