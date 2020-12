Mercati Borse in lenta crescita

di Paolo Gila Si afferma il segno positivo sui mercati nell’avvio della seconda parte della giornata. In Europa Francoforte la migliore con un guadagno dello 0,87%. Londra avanza dello 0,45%. Più piatte Parigi, +0,20%, e Milano, +0,11%. A New York gli indici hanno aperto poco sopra la parità e si mantengono poco mossi.A Piazza Affari perde terreno STM (-10%) dopo la presentazione dei dati, in evidenza bancari e energetici. Bene anche Fca e Telecom.Lo spread btp/bund scende a 114 punti base dopo l’asta dei Bot annuali che ha visto scendere il rendimento al -0,498%, il minimo storico. Euro contro dollaro a 1 e 21.