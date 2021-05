Borse in rialzo dopo i dati Usa sul lavoro e sul budget record di Biden

di Fabrizio Patti C'era attesa sui mercati per i dati in arrivo dagli Stati Uniti. Il Pil annualizzato del primo trimestre si è attestato a +6,4%, in linea con la prima lettura e poco sotto le attese di +6,5%. Con il termine di Pil annualizzato si intende la produzione realizzata nei tre mesi moltiplicata per 4, come se l'economia mantenesse costante il livello del trimestre considerato.Ci sono poi state le nuove richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti, che sono sui livelli minimi dallo scoppio della pandemia, a quota 406 mila, e sono meno delle 425 mila attese dagli analisti. Il New York Times ha, inoltre, rivelato che l'amministrazione Budget intende varare un budget federale per il 2022 da 6 mila miliardi di dollari, il più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.Positiva la reazione delle borse americane. Il Dow Jones sale dello 0,66%, l'S&P 500 dello 0,3%, invariato invece il Nasdaq.Anche le borse europee hanno reagito positivamente a queste notizie. L'indice Ftse Mib di Milano segna +1,12 per cento, grazie soprattutto ai titoli bancari (+2% per l'indice di settore a Piazza Affari).Lo spread Btp/Bund è a quota 111, con rendimento del Btp in lieve calo, a quota 0,94%.