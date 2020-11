Mercati Borse poco mosse dopo lo sprint di ieri Avio penalizzata dal fallimento di una missione spaziale

di Fabrizio Patti Dopo la corsa di ieri oggi i mercati aprono più caute. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,04%, di poco negative le altre principali borse europee: Francoforte -0,14%, e Parigi -0,18%, Londra -0,27%.Gli indici di borsa, dall'Asia agli Stati Uniti, ieri avevano tutti fatto registrare progressi, a Milano di quasi due punti percentuali, dopo l'annuncio da parte della società Moderna sull'efficacia al 94,5% del proprio vaccino.Nella notte in Asia lievi ribassi a Shanghai e Seul, lieve salita per Hong Kong, ha continuato la corsa solo l'indice Nikkei di Tokyo, che è sui massimi dal 1991. Ieri a spingere i mercati asiatici, oltre all'annuncio di Moderna erano stati i buoni dati macroeconomici di Cina e Giappone e l'accordo commerciale Rcep tra 15 Paesi asiatici.Sul fronte dei titoli di Stato, dopo il veto di Ungheria e Polonia al Recovery Fund non sembrano esserci forti ripercussioni sullo spread tra Btp e Bund. E' a quota 116 punti base, 2 in più di ieri, con il rendimento del Btp decennale italiano stabile allo 0,62%.Tra i 40 titoli del Ftse Mib, migliori performance per Atlantia (+2,45%) e Finecobank (+0,77%). Maggiori ribassi per Hera (-1%) e Leonardo (-1,66%).Tra i titoli a Piazza Affari, la società aerospaziale italiana Avio scende del 21,3%, con il titolo sospeso più volte per eccesso di ribasso. Oggi è fallito il lancio del razzo Vega, costruito da Avio per conto dell'Agenzia spaziale europea, con a bordo due satelliti. Il lanciatore Vega è considerato uno dei razzi più affidabili al mondo: si tratta del secondo stop in 17 missioni.